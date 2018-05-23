Гройсман заверил, что в Украине было проверено 90% отремонтированных дорог

На 28% из них выявлены недостатки. Как написал в среду, 23 мая, на своей страничке Facebook глава правительства, он не имеет никаких иллюзий относительно того, в каком состоянии дороги в Украине.

Есть дороги, которые не помнят ремонта по десять-двадцать лет. Есть другие дороги, которые изначально делали неправильно. Я не могу мгновенно исправить ситуацию и не привык безответственно обещать того, что невозможно сделать, - написал премьер.

Вместе с тем Гройсман сообщил, что в прошлом году установлен рекорд по объему работ на дорогах за последние десять лет. По его словам, в 2018 году будет увеличена протяженность отремонтированных дорог еще почти вдвое.

На сегодняшний день проверено 90% от общего количества отремонтированных дорог. Все подрядчики, которые схалтурили исправят ошибки за собственные деньги, - заверил Гройсман.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Гройсман пообещал публиковать информацию о компании за некачественное строительство дорог. По его словам, правительство будет обращаться в милицию для привлечения к ответственности таких компаний.