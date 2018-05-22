В Украине вступили в силу новые требования к выписке рецептов на лекарства

Соответствующий приказ Министерства здравоохранения Украины №735 от 18.04.201) был опубликован в Официальном вестнике Украины. Как сообщает пресс-служба министерства,

главные изменения касаются нормативного регулирования внедрения электронного рецепта. Однако пока электронный рецепт будет постепенно внедряться, новые поля будут заполняться на бумажных бланках.

Так, согласно новым правилам рецепты формы ф-1 должны содержать следующую информацию о враче:

Наименование учреждения здравоохранения или ФИО ФОТ;

Адрес учреждения здравоохранения или ФЛП;

Код ЕГРПОУ / Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

Реквизиты лицензии на медицинскую практику или решения органа лицензирования.

Красный штамп "Стоимость подлежит возмещению" заменено на новое дополнительное поле в рецепте: "Источник финансирования", в котором указывается название правительственной или муниципальной программы для льготного отпуска лекарственных средств. Это поле в электронном рецепте позволит более четко контролировать выполнение правительственных и региональных программ.

В сведениях о пациенте врач должен указать фамилию, инициалы и возраст пациента, а также номер его амбулаторной или стационарной карты. Номер карточки будет включать историю лечения пациента со всеми данными о нем в системе E-health. Также он поможет избежать путаницы, в случае если разные пациенты будут иметь одинаковые имена и дату рождения.

Название лекарственного средства отмечается на латинском языке под названием действующего вещества (МНН - международным непатентованным названием).

Также в Минздраве отметили, что новые требования касаются только рецептов формы ф-1. Учреждения здравоохранения могут использовать старую форму бумажного рецепта ф-1 с красной печатью "стоимость подлежит возмещению" до тех пор, пока имеющиеся бланки не закончатся. Новые требования к рецепту не будут распространяться на рецепты на препараты инсулина, пока в электронный реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии не будут внесены необходимые технические изменения.

Напомним, электронный рецепт - это цифровой аналог рецептов на бумажных бланках. В нем будет указано, кто выписал рецепт и какое активное вещество предназначено пациенту. Такой рецепт подписываться электронной подписью. Этот документ сразу попадать в систему, где его могут увидеть провизоры. Пациент будет получать СМС-сообщение с номером рецепта, который нужно назвать в аптеке. Доступ к электронной системе рецептов будет ограничен.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине создали электронную систему здравоохранения.