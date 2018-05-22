США ввели санкции против Венесуэлы

Санкции связанные с государственным долгом страны. Соответствующий указ накануне в понедельник, 21 мая, подписал президент США Дональд Трамп.

Документ, в частности, запрещает американским гражданам вести транзакции, имеющие отношение к государственному долгу Венесуэлы.

Как пояснили в администрации Штатов, указ закрывает для властей Венесуэлы еще одну возможность для коррупции. Он не дает коррумпированным официальным лицам Венесуэлы определять неверную цену за государственное имущество и распродавать его в обмен за процент от сделки "по бросовым ценам за счет народа Венесуэлы".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье во время досрочных президентских выборов президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на пост главы государства. В общей сложности Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов или около 68%.

Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.