09:56 21.05.2018 | Экономика | Новости
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Британские депутаты призывают ужесточить санкции против "связанных с Кремлем лиц"

Комитет Палаты общин по международным делам парламента Великобритании призывает власти Королевства ввести дополнительные санкции против "связанных с Кремлем лиц".

Британские депутаты призывают ужесточить санкции против

Как сказано в докладе комитета под названием "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании", опубликованной в понедельник, 21 мая, на сайте британского парламента, санкции должны включать меры, предусмотренные законом о санкциях и противодействии отмыванию денег.

Необходимо также принять меры против лиц, ответственных за грубое нарушение прав человека, - говорится в документе. При этом авторы доклада не привели конкретного списка таких лиц.

Вместе с тем правительство, по мнению участников комитета, "должно максимально плотно" сотрудничать с союзниками из США, Евросоюза и стран "Большой семерки" при введении индивидуальных санкций против лиц из РФ.

Комитет также рекомендовал британскому правительству проанализировать причины, по которым российская компания En+ Group смогла действовать на Лондонской бирже, несмотря на санкции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду, 2 мая, ввел санкции против юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины. Как сказано в сообщении СНБО, санкции вводятся по инициативе Кабинета Министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, до подготовки и проведения незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное.


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