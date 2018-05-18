17:16 18.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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За первый квартал нехватка бюджета составила девять млрд грн

Только за первый квартал текущего 2018 года нехватка государственного бюджета равняется девяти млрд грн., как заявили на открытом экономическом форуме.

За первый квартал нехватка бюджета составила девять млрд грн

Об этом сообщает председатель подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствования Таможенного кодекса ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова.

Острикова, ссылаясь на информацию Казначейства, заявила, что это плохо и может негативно сказаться в случае, если Украина не исправит недобор бюджета, которого только за первый квартал этого года накопилось около девяти млрд грн.

Она добавила, что уже происходит тайное пропорциональное сокращение расходов по статьям бюджета, помимо защищенных, на протяжении оставшегося срока до окончания действующего бюджетного года. Секвестр составил 22 млрд грн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в  бюджете на 2018 год предусмотрена субвенция на выплату денежной компенсации на жилье для семей погибших в АТО, лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания в АТО, а также нуждающихся в улучшении жилищных условий.


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