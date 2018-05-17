13:30 17.05.2018 | Экономика | Новости
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В Евросоюзе еще не достигли совместной позиции по "Северному потоку-2"

Процедура создания совместного одного видения государств-участников Совета Европейского Союза продолжается касательно российского газопровода "Северный поток-2".

В Евросоюзе еще не достигли совместной позиции по

Об этом сообщает глава группы поддержки Украины в Европейской комиссии Петер Вагнер на пресс-конференции по Плану запуска внешних инвестиций ЕС в Украине.

По его мнению, Европейская комиссия весьма активна в этой ситуации. Участники совета ЕС уже установили, что данный проект необходимо рассматривать в рамках их полномочий. Сама процедура выработки общего видения участников Совета ЕС еще не закончена. Вагнер подчеркнул, что необходимо понять, какие возможности дадут страны-участницы ЕС.

Как заявил глава группы украинской поддержки, вице-президент Еврокомиссии Шефчович проводит весьма активную деятельность в этой сфере, среди которых деловые переговоры с Россией и Украиной. ЕК планирует достичь, чтобы дальнейшие интересы Украины по газотранспортной системе сбереглись.

Он добавил, что для создания в Украине достойных транзитных возможностей, в ней нужно развивать инфраструктуру с помощью инвестиций. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", компания Nord Stream 2 AG начала подготовительные работы к строительству морского участка газопровода "Северный поток - 2" в Грайфсвальдском заливе Германии.


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