Министерствам за 30 дней нужно передать ФГИУ предприятия для продажи

Государственным ведомствам Украины необходимо направить для передачи в Фонд государственного имущества Украины те предприятия, которыми они руководят.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.
На осуществления этого решения, для передачи внесенных в список для приватизации объектов, выделено 30 дней. В ом случае, если этого не сделают, предприятия будут переданы решением правительства. Так заявил глава ФГИУ Виталий Трубаров во время приватизационного форума в Американской торговой палате.
Как заверяет Трубаров, что приватизация даст возможность привлечения государства в инвестиции, новые технологии и рабочие места.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министерство экономического развития и торговли планирует запустить масштабную приватизацию государственных предприятий со сбыта электроэнергетичной компании "Центрэнерго".
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