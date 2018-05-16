Министерствам за 30 дней нужно передать ФГИУ предприятия для продажи

Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.

На осуществления этого решения, для передачи внесенных в список для приватизации объектов, выделено 30 дней. В ом случае, если этого не сделают, предприятия будут переданы решением правительства. Так заявил глава ФГИУ Виталий Трубаров во время приватизационного форума в Американской торговой палате.

Как заверяет Трубаров, что приватизация даст возможность привлечения государства в инвестиции, новые технологии и рабочие места.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министерство экономического развития и торговли планирует запустить масштабную приватизацию государственных предприятий со сбыта электроэнергетичной компании "Центрэнерго".