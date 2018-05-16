Европарламент проголосовал за предоставление Украина макрофинансовой помощи, - Рикард Йозвяк

При этом Комитет по иностранным делам Европарламента добавил поправку, согласно которой "состав Центральной избирательной комиссии Украины отражает политический баланс, представляющий все соответствующие политические силы, особенно те, которые представлены в Раде".

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

По его данным Европейский союз предоставит Украине около миллиарда евро, которые будут предоставлены в виде среднесрочных и долгосрочных кредитов. Помощь планируется выплачивать в двух траншах.

Ожидается, что первый транш будет выплачен во второй половине 2018 года, а второй - в первой половине 2019, - отметил журналист.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина и Европейский союз обсуждали условия выделения первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи, в частности стороны обсуждали вопросы четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины и условия для выделения первого транша помощи.

Подчеркивалось, что эти условия будут соответствовать приоритетам развития украинской экономики и будут направлены на укрепление финансовой и экономической стабильности, преодоление коррупции и продолжение воплощения структурных реформ.