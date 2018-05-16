Европарламент проголосовал за предоставление Украина макрофинансовой помощи, - Рикард Йозвяк

В Европейском парламенте в среду, 16 мая, проголосовали за предоставление макрофинансовой помощи Украине.
При этом Комитет по иностранным делам Европарламента добавил поправку, согласно которой "состав Центральной избирательной комиссии Украины отражает политический баланс, представляющий все соответствующие политические силы, особенно те, которые представлены в Раде".
Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.
По его данным Европейский союз предоставит Украине около миллиарда евро, которые будут предоставлены в виде среднесрочных и долгосрочных кредитов. Помощь планируется выплачивать в двух траншах.
Ожидается, что первый транш будет выплачен во второй половине 2018 года, а второй - в первой половине 2019, - отметил журналист.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина и Европейский союз обсуждали условия выделения первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи, в частности стороны обсуждали вопросы четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины и условия для выделения первого транша помощи.
Подчеркивалось, что эти условия будут соответствовать приоритетам развития украинской экономики и будут направлены на укрепление финансовой и экономической стабильности, преодоление коррупции и продолжение воплощения структурных реформ.
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