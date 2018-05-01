"Нафтогаз" с 1 мая поднимает цены на промышленный газ

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Максимальная стоимость газа для промышленных потребителей с мая повышается на 5,2% - до 10,041 тысяч гривен сравнительно с апрелем, если учитывать НДС.

"Нафтогаз" уже поднимал цены для населения на апрель сравнительно с предыдущим месяцем почти на 7,4-9,8%.

В данный момент цена на газ для населения составляет 4,942 тысячи гривен за тысячу кубометров, а если брать в расчет налог на добавленную стоимость и сборы, среди которых его доставка, - 6,958 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", " Нафтогаз" опроверг закупку газа у "Газпрома".