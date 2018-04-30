Украинцы больше всех иностранцев спокупают недвижимость в Польше

Об этом сообщает Project Inwestor.

Как отмечается, после наших соотечественников по общей площади купленных апартаментов следуют немцы (40,1 тыс. кв.м), британцы (17,4 тыс. кв.м), французы (15,3 тыс. кв.м), белорусы (13,4 тыс . кв.м), итальянцы (11,6 тыс. кв.м), русские (9,4 тыс. кв.м), шведы (9,3 тыс. кв.м), китайцы (8,4 тыс. кв .м), голландцы (6,1 тыс. кв.м).

В целом, за прошлый год иностранцы приобрели в Польше 6,385 тысяч объектов недвижимости. Из их числа 4822 были квартирами, а 1563 - коммерческими площадями.

Общая площадь приобретенных квартир составила 304,5 тыс. кв.м, коммерческих объектов - 450,4 тыс. кв.

Больше всего зарубежных покупателей интересует столица Варшава - тут ими приобретено 1213 квартир площадью 89,2 тыс. кв.м. Далее в списках идет Краков - 735 квартир площадью 42,9 тыс. кв.м, Вроцлав - 479 квартир площадью 29, 3 тыс. кв.м, Познань - 130 квартир площадью 7,81 тыс. кв.м, Гданьск - 131 квартира площадью 7,3 тыс. кв.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", около 400 украинцев, живущих в Польше от нескольких месяцев, взяли участие в польском научном опросе.