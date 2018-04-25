21:32 25.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ будет каждый день покупать валюту для стабилизации рынка

Национальный банк Украины во втором квартале текущего года планирует каждый день покупать валюте на межбанке.

НБУ будет каждый день покупать валюту для стабилизации рынка

Объемы покупки валюты в течение дня могут превышать десять миллионов долларов. Это необходимо для наращивания международных резервов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в среду, 25 апреля.

Согласно сообщению такие интервенции также будут проводиться и для выполнения других задач, предусмотренных Стратегией валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы, в частности для сглаживания функционирования валютного рынка.

Как и ранее, Национальный банк при проведении интервенций будет минимизировать собственное влияние на процесс ценообразования на валютном рынке, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за первую неделю апреля Нацбанк купил на межбанке почти 200 миллионов долларов. В целом с начала года НБУ приобрел 1,39 миллиарда долларов.


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