НБУ будет каждый день покупать валюту для стабилизации рынка

Объемы покупки валюты в течение дня могут превышать десять миллионов долларов. Это необходимо для наращивания международных резервов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в среду, 25 апреля.

Согласно сообщению такие интервенции также будут проводиться и для выполнения других задач, предусмотренных Стратегией валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы, в частности для сглаживания функционирования валютного рынка.

Как и ранее, Национальный банк при проведении интервенций будет минимизировать собственное влияние на процесс ценообразования на валютном рынке, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за первую неделю апреля Нацбанк купил на межбанке почти 200 миллионов долларов. В целом с начала года НБУ приобрел 1,39 миллиарда долларов.