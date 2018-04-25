Наличный доллар в среду повысился до 26,25 гривен

Наличный евро повысился на две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,25 гривен, а евро можно купить по 32,27 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30-26,15, продажи 26,09 -26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0095, продажи - 26,2501 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,13, продажи - 32,00-32,60 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,7477, продажи - 32,2717 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,180, продажи - 4,150 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,818, продажи 4,371 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 24 апреля 2018 года, наличный доллар потерял копейку. Наличный евро понизился на 11 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,19 гривен, а евро можно было купить по 32,25 гривны.