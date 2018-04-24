18:32 24.04.2018 | Экономика | Новости
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В РФ допускают строительство "Северного потока-3"

Российская транснациональная энергетическая корпорация "Газпром" не овергает идею постройки "Северного потока-3", в случае подтверждения Европейским союзом потребности в российском газе.

В РФ допускают строительство

Об этом сообщил российским журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

Он заявил, что всегда часто упоминали, что поставки газа в Европу будут длится столько, сколько будет необходимо. В наличии имеются подтвержденные запасы и транспорт, в России строят новые транспортные маршруты.

Как подчеркнул Медведев, в случае если Европа утвердит свои потребности, заявит о готовности подписать необходимые договора, то он не исключает, что потребуются еще новые газотранспортные проекты, к примеру "Северный поток-3".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе встречи с заместителем государственного Секретаря США по вопросам Европы Аароном Митчеллом, поднял вопрос о недопустимости строительства газопровода "Северный Поток-2".


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