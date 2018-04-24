Еврокомиссия больше не будет инвестировать в борьбу с АЧС

Об этом сообщает межрегиональная экологическая общественная организация "Зеленый фронт".

Еврокомиссия не последовала просьбам Дании, Греции и Польши, которые требовали увеличить финансирование на борьбу с АЧС.

До этого Польша требовала проплатить постройку нескольких тысяч километров защитных ограждений вдоль восточной границы с Украиной и Белоруссией, чтобы остановить миграцию кабанов, распространяющих вирус. Руководство Польши утверждает, что строительство забора на восточной границе ЕС имело огромное значение 2-2,5 года назад, когда вспышек АЧС было мало, а сейчас нужно задуматься над целесообразностью строительства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина в нынешний период бьет все установленные ею ранее на протяжении четырех лет рекорды по импорту свинины собственного производства.