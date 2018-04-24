19:15 24.04.2018 | Экономика | Новости
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Еврокомиссия больше не будет инвестировать в борьбу с АЧС

Начиная с 2013 года Европейская комиссия вложила более 50 млн евро в борьбу с распространением африканской чумы свиней, как заявил еврокомиссар Витянис Андрюкайтис на последнем заседании Совета по вопросам сельского хозяйства ЕС.

Еврокомиссия больше не будет инвестировать в борьбу с АЧС

Об этом сообщает межрегиональная экологическая общественная организация "Зеленый фронт".

Еврокомиссия не последовала просьбам Дании, Греции и Польши, которые требовали увеличить финансирование на борьбу с АЧС.

До этого Польша требовала проплатить постройку нескольких тысяч километров защитных ограждений вдоль восточной границы с Украиной и Белоруссией, чтобы остановить миграцию кабанов, распространяющих вирус. Руководство Польши утверждает, что строительство забора на восточной границе ЕС имело огромное значение 2-2,5 года назад, когда вспышек АЧС было мало, а сейчас нужно задуматься над целесообразностью строительства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина в нынешний период бьет все установленные ею ранее на протяжении четырех лет рекорды по импорту  свинины собственного производства.


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