16:15 18.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100191689:test

Покидающих Украину стало меньше

В течении последнего месяца очередь, созданная гражданами за получением загранпаспортов, сократилась на 128 тысяч.

Покидающих Украину стало меньше

Об этом свидетельствуют данные Государственной миграционной службы Украины. 

В ГМСУ сообщают, что в середине марта общая очередь на персонализацию загранпаспортов на полиграфкомбинате "Украина" составляла около 700 тысяч. По информации на утро 16 апреля очередь сложилась в 572 тысяч. 

Процедуру подготовки документов ускорила дополнительная линия персонализации документов полиграфкомбината Украина, которую запустили 16 января. По данным ГМСУ, в 2017 году в Украине выдали около четырех млн биометрических загранпаспортов. 

Сообщается, что выдача биометрических паспортов зависит от полиграфического комбината "Украина", где в очереди на печать стоит более 600 тысяч заявок. 

Как информирует Еврокомиссия, в прошлом 2017 году граждане Украины вдвое меньше обращались за краткосрочными шенгенскими визами, чем в 2016 году. В 2017 году граждане Украины обращались за шенгенскими визами 721 тысяч раз, в то время как количество обращений за предыдущий год составило 1 млн 412 тысяч. 

В 2017 году Украина заняла шестое место по числу полученных шенгенских виз, а в 2016 году была на третьем месте после России и Китая. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", суму равнозначную 4% ВВП перевели за прошлый год украинские заробитчане выезжающие из Польши на Родину.


Поделиться
Читайте также:
 
В Одессе смыли краску с плит на Аллее Славы - ФОТО Джошуа хочет завоевать звание абсолютного чемпиона мира Савченко заявила, что будет считать пытками сбор ее биоматериалов Трамп встретится с Меркель в конце апреля
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив