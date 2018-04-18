Покидающих Украину стало меньше

Об этом свидетельствуют данные Государственной миграционной службы Украины.

В ГМСУ сообщают, что в середине марта общая очередь на персонализацию загранпаспортов на полиграфкомбинате "Украина" составляла около 700 тысяч. По информации на утро 16 апреля очередь сложилась в 572 тысяч.

Процедуру подготовки документов ускорила дополнительная линия персонализации документов полиграфкомбината Украина, которую запустили 16 января. По данным ГМСУ, в 2017 году в Украине выдали около четырех млн биометрических загранпаспортов.

Сообщается, что выдача биометрических паспортов зависит от полиграфического комбината "Украина", где в очереди на печать стоит более 600 тысяч заявок.

Как информирует Еврокомиссия, в прошлом 2017 году граждане Украины вдвое меньше обращались за краткосрочными шенгенскими визами, чем в 2016 году. В 2017 году граждане Украины обращались за шенгенскими визами 721 тысяч раз, в то время как количество обращений за предыдущий год составило 1 млн 412 тысяч.

В 2017 году Украина заняла шестое место по числу полученных шенгенских виз, а в 2016 году была на третьем месте после России и Китая.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", суму равнозначную 4% ВВП перевели за прошлый год украинские заробитчане выезжающие из Польши на Родину.