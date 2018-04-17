Франция предоставит Сирии помощь в размере 50 млн евро

Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон в Twitter во вторник, 17 апреля.

В своем посте он написал, что для этого решения был собран круглый стол с представителями гуманитарных организаций, которые работают в Сирии.

"Реагируя на ситуацию, Франция начинает срочную программу в размере 50 млн евро", – добавил глава государства.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", США, Великобритания и Франция провели ракетный удар по трем сирийским городам. По словам главы комитета начальников штабов Джозефа Данфорда, ракеты типа "Томагавк" были выпущены по научно-исследовательскому центру в Дамаске, где проводились эксперименты с использованием химического оружия.