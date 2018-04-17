09:35 17.04.2018 | Экономика | Новости
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Франция предоставит Сирии помощь в размере 50 млн евро

Правительство Франции выделит 50 млн евро на оказание гуманитарной помощи жителям Сирии.

Франция предоставит Сирии помощь в размере 50 млн евро

Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон в Twitter во вторник, 17 апреля.

В своем посте он написал, что для этого решения был собран круглый стол с представителями гуманитарных организаций, которые работают в Сирии.

"Реагируя на ситуацию, Франция начинает срочную программу в размере 50 млн евро", – добавил глава государства.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", США, Великобритания и Франция провели ракетный удар по трем сирийским городам. По словам главы комитета начальников штабов Джозефа Данфорда, ракеты типа "Томагавк" были выпущены по научно-исследовательскому центру в Дамаске, где проводились эксперименты с использованием химического оружия.


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