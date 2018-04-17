Доллар во вторник в обменниках понизился до 26,14 гривен

Наличный евро набрал пять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,14 гривен, а евро можно купить по 32,48 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30-26,05, продажи 26,06 -26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8948, продажи - 26,1474 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,30, продажи - 32,25-33,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,9431, продажи - 32,4857 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,110, продажи - 4,190 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,524, продажи 4,329 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 16 апреля 2018 года, наличный доллар в продаже немного понизился. Наличный евро потерял две копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,21 гривен, а евро можно было купить по 32,43 гривен.