Половину украинских площадей уже засеяли

Об этом сообщает Минагрополитики.

Указано, что на площади 1,2 млн га выполнен посев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур проведен. Это 51% обшего плана.

В ведомстве добавили, что конкретно посеяно ярового ячменя использовано 828 тысяч га (52%), овса засеяли 67 тысяч га (32%), а пшеницы 70 тысяч га (40%), гороха ушло 265 тысяч га (63%).

В частности, еще длится процедура посева сахарной свеклы (посеяно 86 тысяч га, или 28%) и подсолнечника (211 тысяч га, или 4%).

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", за прошлый год Украина совместно с Египтом нарастила экспорт зерновых культур на 10,5 процентов и составил 833,8 млн долларов.