17:15 16.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Половину украинских площадей уже засеяли

На сегодняшний день,16 апреля, больше, чем половину запланированных территорий засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами.

Половину украинских площадей уже засеяли

Об этом сообщает Минагрополитики.

Указано, что на площади 1,2 млн га выполнен посев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур проведен. Это 51% обшего плана.

В ведомстве добавили, что конкретно посеяно ярового ячменя использовано 828 тысяч га (52%), овса засеяли 67 тысяч га (32%), а пшеницы 70 тысяч га (40%), гороха ушло 265 тысяч га (63%).

В частности, еще длится процедура посева сахарной свеклы (посеяно 86 тысяч га, или 28%) и подсолнечника (211 тысяч га, или 4%).

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", за прошлый год Украина совместно с Египтом нарастила экспорт зерновых культур на 10,5 процентов и составил 833,8 млн долларов.


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