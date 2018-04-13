США дадут Украине 200 млн долларов на укрепление обороны

Соответствующие заявление он сделал во время 11-го Международного форума по безопасности в Киеве в пятницу, 13 апреля.

По словам Карема, не только Украине, но и другим странам необходимо научится защитить свои страны. Что касается украинского государства, то Соединенные Штаты со своей стороны делают все необходимое через инвестиции в меры сдерживания.

"Дополнительно 200 миллионов долларов вложим в вопросы поддержки и помощи Украине для укрепления ее систем обороны. Мы также придерживаемся своих обязательств в отношении выделения минимум 2% ВПП на оборону, чтобы НАТО могло разворачивать свои силы быстро и эффективно, когда это будет необходимо", – отметил он.

Также министр США добавил, что партнеры США также заинтересованы защититься от угроз со стороны России.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Нацбанк ожидает поступления очередного транша Международного валютного фонда в начале третьего квартала 2018 года.