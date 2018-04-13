15:50 13.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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США дадут Украине 200 млн долларов на укрепление обороны

Заместитель министра обороны США Роберт Карем заявил, что его американское правительство намерено выделить украинскому государству дополнительно 200 миллионов долларов на укрепление системы обороны страны.

США дадут Украине 200 млн долларов на укрепление обороны

Соответствующие заявление он сделал во время 11-го Международного форума по безопасности в Киеве в пятницу, 13 апреля.

По словам Карема, не только Украине, но и другим странам необходимо научится защитить свои страны. Что касается украинского государства, то Соединенные Штаты со своей стороны делают все необходимое через инвестиции в меры сдерживания.

"Дополнительно 200 миллионов долларов вложим в вопросы поддержки и помощи Украине для укрепления ее систем обороны. Мы также придерживаемся своих обязательств в отношении выделения минимум 2% ВПП на оборону, чтобы НАТО могло разворачивать свои силы быстро и эффективно, когда это будет необходимо", – отметил он.

Также министр США добавил, что партнеры США также заинтересованы защититься от угроз со стороны России.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Нацбанк ожидает поступления очередного транша Международного валютного фонда в начале третьего квартала 2018 года.


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