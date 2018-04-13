12:57 13.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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По киевскому Днепру будут возить дизтопливо из Беларуси

В столицу по Днепру будут переправлять дизельное топливо производства белорусского нефтеперерабатывающего завода по Днепру. Об этом сообщил представитель Белорусского морского пароходства Сергей Зубко.

По киевскому Днепру будут возить дизтопливо из Беларуси

По его словам, в рамках государственной инновационной программы в прошлом году был создан и уже проходит судовые испытания нефтетранспортный комплекс.

Отмечается, сто портом выгрузки станет Киев и уже сейчас ведется активная разработка схемы доставки водным транспортом дизельного топлива производства Мозырского НПЗ в адрес украинских потребителей.

Предполагается, что осуществлять поставки будут уже в мае этого года, на постоянной основе.

Речь идет о двух нефтеналивных судах грузоподъемностью по 750 тонн. Сначала поставки планируют осуществлять дважды в месяц, а в перспективе – 3-3,5 рейса в месяц.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала 2018 года морские порты Украины увеличили переработку грузов на 1,1 процент до 32,8 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Отмечается, что за первый квартал переработка экспортных грузов сократилась на 7,4% до 23,8 млн тонн. В частности наибольший прирост наблюдался у черных металлов, из которых 2,6 млн тонн - металлопрокат.


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