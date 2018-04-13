По киевскому Днепру будут возить дизтопливо из Беларуси

По его словам, в рамках государственной инновационной программы в прошлом году был создан и уже проходит судовые испытания нефтетранспортный комплекс.

Отмечается, сто портом выгрузки станет Киев и уже сейчас ведется активная разработка схемы доставки водным транспортом дизельного топлива производства Мозырского НПЗ в адрес украинских потребителей.

Предполагается, что осуществлять поставки будут уже в мае этого года, на постоянной основе.

Речь идет о двух нефтеналивных судах грузоподъемностью по 750 тонн. Сначала поставки планируют осуществлять дважды в месяц, а в перспективе – 3-3,5 рейса в месяц.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала 2018 года морские порты Украины увеличили переработку грузов на 1,1 процент до 32,8 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Отмечается, что за первый квартал переработка экспортных грузов сократилась на 7,4% до 23,8 млн тонн. В частности наибольший прирост наблюдался у черных металлов, из которых 2,6 млн тонн - металлопрокат.