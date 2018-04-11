Порошенко на следующей неделе внесет в Раду законопроект о публичных закупках

Он будет внесен как неотложный после рассмотрения всех предложений. Об этом в среду, 11 апреля, сообщила пресс-служба главы государства, которая цитирует словам президент Петра Порошенко.

При этом глава государства отметил, что законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" практически готов. Он должен поступить в Верховную Раду до следующей пленарной недели.

Вместе с тем, по его словам, система ProZorro, на базе которой происходят закупки, позволила сэкономить более 27 миллиардов гривен бюджета в 2017 году. Однако есть те, кто пытается обойти публичную процедуру торгов, - пояснил Порошенко, добавив, что главная цель внесения изменений в закон "О публичных закупках" - сохранить все позитивные наработки ProZorro и не дать никому ее дискредитировать.

Напомним, законопроект позволяет органам государственного финансового контроля мониторить и выявлять нарушения в сфере госзакупок. Документом создаются условия для преодоления коррупции в закупках.

Как сообщал УРА-Информ, в Антимонопольном комитете Украины рассказали, на кого в феврале 2018 года поступило больше всего жалоб при осуществлении публичных закупок. Так, наибольшее количество жалоб было подано против филиалов ПАО "Укрзализныця".