"Укрэнерго" оспорит свои активы в Крыму

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает УНН.

Указано, что российскими чиновниками получено официальные документальные сообщения "Укрэнерго" о споре в форме соглашения сторон об общей безопасности инвестиций между двумя странами после незаконного захвата Россией инфраструктурных объектов "Укрэнерго" в Крыму.

Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что в случае если спор не будет решен мирным путем, предприятие сможет преибегнуть к арбитражному разбирательству. Указано, что компания ведет совместную работу над вопросом с профессионалами международной юридической фирмы "Covington & Burling LLP", которые обеспечат защиту прав и интересов Укрэнерго в споре.

Сообщается, что с момента вручения официальных документов запустился отсчет полугодовалого срока для мирного решения конфликта, которое планирует взамное соглашением об общей защите инвестиций.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина в течении двух месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 подняла экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза и Молдовы на 6,1%, то есть до 1,032 миллиарда кВт-час.