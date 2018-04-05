В Канаде начали блокировать операции с криптовалютами

В банке пояснили, что такое решение связано с запретом на покупку криптовалюты через систему Interac Online Payments или при помощи кредитных или дебетовых карт компании MasterCard.

Известно, что оповещения о возможном запрете появились еще на прошлой неделе. Один из пользователей портала Reddit представился сотрудником банка и прикрепил скриншот "электронной рассылки для клиентов", в котором сообщалось о запрете операций с цифровыми деньгами для лучшей защиты пользователей от финансовых рисков, связанных с высокими колебаниями курсов цифровых денег.

Кроме этого, крупнейший банк в Дании Danske Bank опубликовал отчет, в котором выразил негативное отношение к криптовалютам. Аргументируя это высокой волатильностью, отсутствием защиты инвесторов и недостаточным регулированием. При этом банк не вводил для своих клиентов запрета, аналогичного запрету канадского банка.

Общая капитализация рынка цифровых денег снизилась на 20 млрд долларов за последние сутки, среднерыночная цена Bitcoin вновь опустилась ниже отметки в 7 тыс. долларов, монета торгуется на уровне 6,85 тыс. долларов. За последние сутки 24 часа ее курс опустился на 8%.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", компания Google с целью защиты своих пользователей от мошенников, начиная с июня запретит всю онлайн-рекламу, связанную с криптовалютой и первичное предложение монет.