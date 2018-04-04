В США обнародовали новые пошлины на импорт из Китая

Об этом сообщает агентство The Associated Press.

Как отмечается, администрация президента США Дональда Трампа предложила ввести пошлину в 25% на 1,3 тыс. китайских товаров. Известно, что до вступления в силу новых тарифов компании смогут пролоббировать удаление из данного списка части товаров.

Новые пошлины будут распространяться на технику, электронику, средства связи и продукцию аэрокосмической промышленности. Однако в опубликованный список вошли также такие товары как комплекты для тестирования малярии, слуховые аппараты, дефибрилляторы, огнеметы, шприцы, зубные протезы и рентгеновское оборудование.

В свою очередь Министерство торговли Китая заявило о подготовке равной интенсивности и масштабов в отношении товаров США, а представитель Китая во Всемирной торговой организации призвал членов ВТО присоединиться к Китаю в сопротивлении протекционизму США.

Предполагается, что пошлины могут ввести на импорт соевых бобов, самолетов и автомобилей.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп намерен ввести пошлины на импорт китайских товаров, который составляет около 60 миллиардов долларов.