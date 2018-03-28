Греция получит от ЕС 6,7 млрд евро

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Первая часть транша в размере 5,7 миллиарда евро будет выплачена 28 марта. Перечисление оставшейся суммы Греция будет ожидаеть в мае. Деньги предназначены для обслуживания кредитов и создание резервного запаса.

Если учитывать четвертый транш, общая сумма материальной помощи Афинам, одобренной стабилизационным фондом, будет равняться 46 миллиардов евро. В частности, общий объем третьего пакета помощи Греции составляет 86 миллиардов евро.

Глава стабилизационного фонда Клаус Реглинг заявил, что Греция оставит программу фонда в августе 2018 года, но для этого стране необходимо довершить остальные реформы в государстве.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", у берегов Греции в Эгейском море пограничники выловили плот с выжившими нелегальными мигрантами из Африки.