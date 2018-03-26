10:17 26.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Курс Bitcoin торгует на уровне 8,5 тыс. долларов за монету

Сегодня 26 марта 2018 года, стоимость популярной криптовалюты биткоин находиться в районе отметки в 8,5 тыс. долларов за монету.

Курс Bitcoin торгует на уровне 8,5 тыс. долларов за монету

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

Отмечается, что по данным регулятора биткоин торговался на уровне 8 443 доллара за монету. В свою очередь, капитализация рынка криптовалют на данный момент составляет 328,8 млрд долларов.

На долю биткоина приходится примерно 44 процента всего рынка криптовалют.

Добавим, на прошлой неделе биткоин торговался в диапазоне 8,1-9,2 тыс. долларов. В итоге рост составил около 2,5%, и в воскресенье торги закрылись на уровне 8,45 тыс. долларов.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ"рынок криптовалют потерял, по меньшей мере, 60 млрд долларов капитализации. Таким образом, по состоянию на 16:00 (по киевскому времени) общая капитализация рынка криптовалют составляла около 410 млрд долларов, потеряв за сутки 60 млрд.


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