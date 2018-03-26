Госдолг Украины увеличился почти до 77 млрд долларов

Об этом сообщает Министерство финансов.

Как отмечается, государственный и гарантированный государством долг на конец февраля составил 2 068,61 млрд гривен, или 76,76 млрд долларов против 2 134,94 млрд гривен, или 76,22 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 28 февраля составил 1 781,33 млрд гривен против 1 832,95 млрд гривен, или 65,44 млрд долларов месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 370 млн долларов до 38,46 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился на 0,42 млрд гривен до 744,96 млрд гривен.

Гарантированный государством долг на 28 февраля составил 287,28 млрд гривен, или 10,66 млрд долларов.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", государственный и гарантированный государством долг в января текущего года уменьшился на 0,26%. На сегодняшний день долг государства составляет 76,11 миллиардов долларов или в гривневом эквиваленте 2,132 триллиона.