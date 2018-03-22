17:30 22.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На поддержку украинского животноводства выделят большую часть агродотаций

В рамках развития и поддержки животноводства Украины в 2018 году пойдет большая часть агродотаций – 60% из 4 млрд гривен. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

На поддержку украинского животноводства выделят большую часть агродотаций

Из 6,3 млрд гривен, которые заложены в госбюджете на поддержку сельского хозяйства, 60% или 4 млрд гривен - это средства на поддержку аграриев, занимающихся содержанием сельскохозяйственных животных.

Как утверждает Мартынюк, сегодня в Украине насчитывается 2,063 млн коров. Из них 23% содержатся в сельскохозяйственных предприятиях, 77% в хозяйствах населения.

По его словам, юридические лица смогут получать 1 500 гривен, а физические - 2500 гривен на единицу поголовья. Общая сумма дотаций составит 500 млн грн для компаний и 700 млн грн для физических лиц.

Мартынюк резюмировал, что целью, помимо поддержки владельцев скота, является увелечение предложения мясного сырья на внутреннем рынке для перерабатывающих предприятий.

Ожидаемый результат - рост производства качественной мясной продукции и удержания цен на нее.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", свинарная отрасль переживает скромно говоря не лучшие времена. К примеру, в прошлом году было зафиксировано 163 вспышки, а с начала нынешнего — уже зафиксировано более трех десятков.


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