11:55 22.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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МВФ выступает против "нулевой декларации", – Данилюк

Международный валютный фонд не поддерживает проведения в Украине налоговой амнистии. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк.

МВФ выступает против

По его словам, МВФ выступает против налоговой амнистии в любой форме. Данылюк утверждает, что прежде, чем вводить "нулевую декларацию", нужно провести консультации всем украинцам, для чего это нужно и в каком пакете он будет внесен.

Глава Минфина также отметил, что ведомство рассматривает инициативу относительно внесения законопроекта о "нулевой декларации" и косвенных методах в пакете с BEPS. Однако он подчеркнул, что это не связанные между собой шаги.

Сейчас МВФ совместно с НБУ и экспертами изучают опыт для выработки проекта закона.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Национальный банк Украины ожидает денежных переводов от трудовых мигрантов, в сумме не менее 9,3 млрд долларов. По его словам, за январь 2018 года объем частных денежных переводов вырастет до 7,8 млрд долларов.


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