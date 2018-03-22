Главное требование к партнеру "МГУ" назвали в правительстве

По словам Кистиона, стратегическая задача правительства заключается в поиске такого партнера для ПАО ”МГУ“, который обеспечит высокий уровень доверия в Европе к украинской газотранспортной системе и подземным газовым хранилищам.

Перед Украиной стоят серьезные вызовы, которые непосредственно влияют на судьбу ГТС: строительство обходных газопроводов, мифы о ненадежности украинской трубы и неготовность к обеспечению стабильного транзита после 2019 года и др. Поэтому поиск надежного партнера для ПАО „МГУ“, который обеспечит загруженность ГТС и ПХГ Украины, имплементация европейского энергетического законодательства и создание международного газового хаба — более, чем приоритетные задачи.

Как он утверждает, это обеспечит возможность большому количеству европейских поставщиков покупать российский газ на востоке Украины без каких-либо ограничений и самостоятельно оплачивать услуги украинских операторов ГТС и ПХГ по транспортировке и хранению газа, которые будуть работать в соответствии с привычными для представителей ЕС кодексами транспортных сетей и правилами газовых рынков.

Специально созданная правительством рабочая группа провела предварительные консультации с международными операторами магистральных газовых сетей, на основе этого сформирует предложения по условиям конкурса. Их должен утвердить Кабинет Министров Украины для дальнейшего проведения прозрачного поиска надежного международного партнера для ОАО “Магистральные газопроводы Украины”.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", "Нафтогаз" повысил апрельские цены на газ для промпотребителей.