ЕС и ЕБРР предоставят более 1 млрд евро трем странам

Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Отмечается, что такая совместная компания действует уже в более 100 грузинских компаний, которые получили финансирование в размере 60 млн евро.

Половина проектов, финансируемых в Грузии, приходится на компании, расположенные в регионах за пределами столицы, Тбилиси. Аналогичная кредитная линия также доступна в Молдове и скоро будет запущена в Украине.

Примечательно, что такая акция поможет местным МСП приумножить выгоды, связанные с соглашениями о свободной торговле их стран с ЕС, крупнейшим торговым блоком в мире.

ЕБРР оказывает поддержку предприятиям с очень необходимым финансированием через местные банки-партнеры, что позволяет им инвестировать в эффективное и современное оборудование и технологии. В свою очередь фонды ЕС дополняют инвестиции техническим опытом и обеспечивают стимулирующие выплаты компаниям для успешного завершения.

При этом финансирование ЕС составляет 18 млн евро, в то время как Группа МБР по финансированию и развитию ЕБРР оказывает консультативные услуги для повышения эффективности и роста во всех странах Восточного партнерства ЕС.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки в этом году увеличат помощь Украине до более 620 млн долларов. Отмечается, что в Конгрессе США прописан бюджет на этот год, в котором общий объем помощи Украине увеличен до 620,7 млн долларов.