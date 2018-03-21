В Украине начали выплачивать повышенные пенсии экс-работникам силовых органов

По словам Ревы, соответствующее постановление введено с первого марта, согласно которому должностные оклады силовиков увеличились более чем в четыре раза.

Отмечается, что перерасчет пенсий осуществляется с учетом определенного на 1 марта оклада по должности, воинскому или специальному званию и надбавки по выслуге лет.

Выплата пенсий будет осуществляться поетапно. В первое полугодие 2018 года на 50 процентов повысят размер выплат, а это не менее 1500 гривен в среднем. Далее с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 75% от суммы повышения, еще примерно 750 гривен в среднем и с 1 января 2020 100% суммы повышения, также на 750 грн.

Однако, для бывших работников милиции перерасчет пенсий будет осуществляться с учетом денежного обеспечения полицейского за январь 2016 года.

Рева добавил, что на сегодня повышенные пенсии выплатили 15,3 тыс. пенсионеров на общую сумму более 62 млн гривен.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", повышение пенсий военнослужащим состоится для 498 тысяч человек. Новые пенсии будут начислены уже в марте-апреле текущего года.