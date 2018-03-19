Нефть Brent торгуется на отметке в 66,06 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, цена нефти Brent находилась на уровне 66,06 доллара за баррель. В свою очередь это приблизительно на 0,11% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 62,05 доллара за баррель, потеряв 0,47%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", через несколько лет на международном рынке будет больше сланцевой нефти, что поставит ОПЕК под давление.

Согласно последнему прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), к 2023 году мировой спрос на нефть повысится на 6,9 млн баррелей и составит 104,7 млн баррелей в день. Правда, 80% "нефтяной жажды" утолит бум сланцевой нефти. Остальные 20% покроют Бразилия, Канада и Норвегия. В итоге потребности в дополнительной нефти от ОПЕК не будет, говорится в статье.