15:58 19.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман поручил проверить действия правоохранителей на бизнес

В Украине проверят, давили ли правоохранители на бизнес во время обысков, которые состоялись на прошлой неделе.

Гройсман поручил проверить действия правоохранителей на бизнес

Соответствующее поручение премьер-министр Владимир Гройсман дал Министерству юстиции, Офису бизнес-омбудсмена и Офису поддержки инвестиций. Об этом сообщено на сайте Кабинета Министров Украины.

На прошедшей неделе состоялся ряд обысков у представителей украинского бизнеса. Гройсман сказал, что будет защищать легальный и официальный бизнес. Как он считает, нужно разобраться, что происходит.

Глава правительства подчеркнул, что в ближайшие недели будет проведено заседание специальной комиссии, образованной в рамках мониторинга выполнения закона о защите бизнеса "маски-шоу-стоп" с целью проверки, использовалось ли давление.

Как уточнил Гройсман, надо сделать выводы по каждому случаю.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"  глава Кабмина Владимир Гройсман глубоко убежден, что доля экспорта товаров с Украины в страны Европейского союза в январе 2018 достигла 45,8%.


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