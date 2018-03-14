13:35 14.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В 2018 году импорт свинины в Украину вырос вдвое

В этом году Украина импортировала более 1 тыс. тонн свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней. Об этом сообщили в Государственной фискальной службы.

В 2018 году импорт свинины в Украину вырос вдвое

Отмечается, что всего за два месяца этого года в страну завезли 993 т свежей, охлажденной и мороженой свинины совокупной стоимостью 1,6 млн долл.

Наиболее активными поставщиками свинины за этот период оказались Канада, Дания и Польша.

В свою очередь экспорт украинской свинины сократился в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Украинской продукции свежей свинины было отправлено в Гонконг более 57 процентов, а в Грузию Украина экспортировала только 20 процентов всего объема.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", за 2017 год Украина экспортировала в Ливан сельскохозяйственной продукции на 204,4 млн долларов. Отмечается, что основными продуктами экспорта в Ливан стали кукуруза и пшеница в размере 95,1 млн долларов, семена масличных культур – 43,8 млн долларов, а также подсолнечное масло – 31,1 млн долларов.


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