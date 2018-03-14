Нацбанк на среду вновь укрепил гривну

100 долл - 2591,5887 грн;

100 евро - 3207,8685 грн;

10 российских рублей - 4,5518 грн.

При этом регулятор установил на 14 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1102.135195;

Серебро - 13.756371;

Платина - 798.220006;

Палладий - 821.550032.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 13 марта, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2592,4612 грн;

100 евро - 3189,2458 грн;

10 российских рублей - 4,5793 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центробанка. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.