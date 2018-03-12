НБУ ввел в обращение памятную монету "День украинского добровольца" - ФОТО

Как сказано в сообщении НБУ, номинал монеты - 10 гривен, она изготовлена ​​из сплава на основе цинка с покрытием никелем. Тираж новой монеты составит миллион штук.

Монета продолжила серию "Вооруженные Силы Украины" и посвящена самоотверженности, мужеству и героизму защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины - участникам добровольческих формирований, которые стали гордостью украинского народа.

На аверсе монеты в центре размещена стилизованная композиция - над скрещенными мечами изображен Феникс как символ возрождения. На реверсе - на рельефном фоне изображена карта Украины с надписью "Кто, если не мы".

Памятная монета является действительным платежным средством Украины и обязательна к приему без любых ограничений по ее номинальной стоимости ко всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для переводов, - заверили в НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 октября Национальный банк Украины ввел в обращение новую серебряную памятную монету. Она посвящена Архистратигу Михаилу, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей. Ее тираж составит десять тысяч штук.