Еврокомиссия выделит Украине миллиард евро

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины поприветствовал решение Еврокомиссии о начале новой программы макрофинансовой помощи Украине в поддержку реформ и экономического роста.

Глава государства выразил благодарность президенту Европейской Комиссии Жан-Клоду Юнкеру и всем членам Еврокомиссии за этот решительный шаг поддержки, который является признанием прогресса в реформах и сигналом неизменной солидарности ЕС с Украиной.

В Еврокомиссии подчеркнули, что выплаты будут зависеть от реализации реформ в Украине.

Все выплаты по предложенной программе, включая первую, будут зависеть от реализации реформ, направленных на устранение уязвимостей, обнаруженных в украинской экономике.

Включенные в Меморандум о взаимопонимании, они будут учитывать меры, которые остаются нерешенными с предыдущей программы MFA, и будут включать шаги по усилению борьбы с коррупцией.

Предложение Еврокомиссии относительно четвертой программы MFA для Украины подлежит утверждению Европейским парламентом и Советом ЕС.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представители Европейской комиссии согласиль с решением предоставить украинскому государству транш в размере 1 млрд евро макрофинансовой помощи.