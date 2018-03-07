В Украине средний размер пособия по безработице составляет две трети размера "минималки" - Госстат

Это две трети размера минимальной заработной платы, которая на сегодняшний день в Украине составлялет 3 723 гривен. Такие данные в среду, 7 марта, опубликовала Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, среднесписочная численность безработных, получавших пособие по безработице в январе текущего года, составляла 296 тысяч человек.

При этом, количество зарегистрированных безработных на конец января 2018 года составляло 378,9 тысяч человек, 82,1% которых получали пособие по безработице.

Более половины, а именно 52,1%, от общего количества безработных составляли женщины, - пояснили в Госстате, добавив, что уровень зарегистрированной безработицы в целом по стране на конец января составил 1,4% населения трудоспособного возраста, в сельской местности - 2,3%, в городских поселениях - 1,1%.

Вместе с тем в ведомстве заверили, что из общего числа имеющихся вакансий каждая четвертая - в перерабатывающей промышленности, каждая шестая - в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, каждая девятая - в транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности.

По профессиональным группам наибольшее количество вакансий на конец января 2018 наблюдалась среди:

квалифицированных рабочих с инструментом (23,5% от общего количества заявленных вакансий);

рабочих по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования, сборки оборудования и машин (17,3%).

Наименьшее количество вакансий было среди:

квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств, рыборазведения и рыболовства (1,2%);

технических служащих (4,1%).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Госстат в январе текущего года в Украине было зафиксировано 354,4 тысяч безработных. Это на 45 тысяч больше, чем месяцем ранее. В декабре прошлого года на одну вакансию претендовали семь человек.