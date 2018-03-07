В "Газпроме" назвали причину возврата "Нафтогазу" предоплаты за газ

Об этом сообщают "РИА Новости".

Согласно словам Медведева, подписанное "Нафтогазом" дополнение к контракту компания получила в феврале, вместе с тем, оно не вполне отвечало решению арбитража за декабрь.

Также в "Газпроме" заявили, что в дополнении был ряд дополнительных условий, которые российский концерн не готов согласовать. "Именно поэтому "Газпром" и вернул деньги.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министра угольной промышленности и энергетики Максим Билявский заявил о завершении кризисной ситуации и переходе в штатный режим работы с 7 марта. Такое решение было вызвано действиями российского "Газпрома" после победы НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже.