17:12 07.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100188082:labazovych

В "Газпроме" назвали причину возврата "Нафтогазу" предоплаты за газ

.

Заместитель главы правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что из-за несоответстви контракта на поставку газа от Украины являлось основной причиной возврата "Нафтогазу" предоплаты за газ. Кроме того, соглашение на поставку газа не полностью соответствовало решению Стокгольмского арбитража.

В

Об этом сообщают "РИА Новости".

Согласно словам Медведева, подписанное "Нафтогазом" дополнение к контракту компания получила в феврале, вместе с тем, оно не вполне отвечало решению арбитража за декабрь.

Также в "Газпроме" заявили, что в дополнении был ряд дополнительных условий, которые российский концерн не готов согласовать. "Именно поэтому "Газпром" и вернул деньги.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министра угольной промышленности и энергетики Максим Билявский заявил о завершении кризисной ситуации и переходе в штатный режим работы с 7 марта. Такое решение было вызвано действиями российского "Газпрома" после победы НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже.


Поделиться
Читайте также:
 
Определен самый опасный город в мире Депутаты Европарламента осуждают инструментализацию поставки газа Россией В Полтаве активисты из-за транспортного коллапса избили чиновника – ФОТО, ВИДЕО Известная волонтер Яна Зинкевич поразила весенним украинским образом - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив