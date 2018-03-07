НБУ в среду объявил аукцион по покупке до 100 миллионов долларов

Как сказано сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 11:15. Во время предыдущего аукциона, 2 марта, Нацбанк удовлетворил десять заявок на общую сумму 17 миллионов долларов по курсу до 26,55 гривен за доллар.

Всего на аукцион объемом до 50 миллионов долларов подано 18 заявок на 29 миллионов долларов по курсу от 26,54 гривен за доллар до 26,6 гривен за доллар.

Курс отсечения был установлен на уровне 26,55 гривен за доллар. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,5472 гривен за доллар.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 7 марта 2018 года, наличный доллар потерял 15 копеек.

Наличный евро уменьшился на три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,44 гривен, а евро можно купить по 32,88 гривны.