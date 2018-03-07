Инфляция в Украине в феврале составила 0,9% - Гостат

По сравнению с предыдущим месяцем цены поднялись на 0,9%, а с начала года - на 2,4%. Об этом в среду, 7 марта, сообщила Государственной службы статистики Украины.

Кроме того, по данным Госстата, за год инфляция снизилась до 14% с 14,1% по итогам января. На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,0%. Вместе с тем больше всего - на 6,8% подорожали фрукты.

На 2,6-1,0% повысились цены на говядину, рыбу и продукты из рыбы, кисломолочную продукцию, хлеб, овощи, макаронные изделия, сметану, сыры.

В то же время на 3,2-0,7% подешевели гречневая крупа, мясо птицы, яйца, свинина, сало, сахар", - говорится в сообщении.

Таким образом, базовая инфляция в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,6%, с начала года - 1,3%.

В Госстате также напомнили, что инфомрацмия подана без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Госстат заработные платы, размер которых превышают средний уровень по стране, в января 2018 года получали жители Киева, Донецкой, Киевской и Днепропетровской областей.