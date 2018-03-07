12:56 07.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Госстат назвал регионы, где украинцы получают самые высокие зарплаты

Заработные платы, размер которых превышают средний уровень по стране, в января 2018 года получали жители Киева, Донецкой, Киевской и Днепропетровской областей.

Госстат назвал регионы, где украинцы получают самые высокие зарплаты

При этом самый низкий уровень заработной платы, который не превышал 79,1% от среднего по экономике, наблюдался в Черниговской, Херсонской, Черновицкой и Тернопольской областях. Такие данные в среду, 7 марта, опубликовала Государственная служба статистики.

Таким образом, по данным ведомства, в январе текущего года средний размер оплаты труда во всех регионах был выше уровня минимальной заработной платы.

Вместе с тем только в четырех из них заработная плата превысила среднюю по Украине.

На сегодняшний день в Киев средняя зарплата составляет 11 668 гривен, в Донецкой области - 8 389 гривен, в Киевской - 8 145 гривен и в Днепропетровской - 7 839 гривен, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в январе 2018 года размер средней номинальной заработной платы штатных сотрудников предприятий, учреждений и организаций составил 7 711 гриве. По сравнению с январем 2017 этот уровень увеличился на 28,4%.


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