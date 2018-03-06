10:41 06.03.2018 | Экономика | Новости
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Названы мировые траты на гуманитарную помощь и миротворцев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал о мировых расходах на гуманитарную, миротворческую деятельность и на помощь беженцам за 10 лет было потрачено 233 млрд долларов. Об этом передает Центр новостей ООН.

Названы мировые траты на гуманитарную помощь и миротворцев

Генсек подчеркнул, что таких огромных расходов можно было бы избежать путем активизации превентивной дипломатии. Он подчеркнул, что деятельность в сфере превентивной дипломатии помогает не только спасать людей, но и экономически окупается.

По итогам исследований Всемирного банка, эффективные превентивные меры позволят международному сообществу экономить от 5 до 70 млрд долларов в год.

Глава ООН добавил, что Фонд миростроительства является важным инструментом для выполнения этих задач. Он призвал государства-члены довести уставной капитал Фонда до 500 миллионов долларов. Сейчас он составляет 250 миллионов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава минобороны Швеции Петер Хультквист заявил, что правительство страны готово поддержать развертывание миротворческой миссии на Донбассе.


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