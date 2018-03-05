22:32 05.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко призвал международное сообщество не допускать "наблюдателей" к выборам президента РФ в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко призвал Финляндию не допускать своих граждан в качестве "наблюдателей" на выборах президента Российской Федерации в оккупированном Крыму.

Порошенко призвал международное сообщество не допускать

Глава государства также призвал международных партнеров к политическому осуждению проведения незаконного избирательного процесса на полуострове. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства в понедельник, 5 марта, президент провел встречу с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

Во время встречи Порошнко отметил, что намерения Кремля провести голосование на президентских выборах на территории украинского Крыма прямо противоречит международному праву.

Также стороны обсудили ситуацию на Донбассе и Крыму, в частности, перспективы развертывания миротворческой миссии ООН. Собеседники поддержали необходимость продолжения режима санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее прокуратура Автономной Республики Крым предупредила граждан Украины, что в случае их участия в организации проведении российских выборов в аннксированном Крыму, им грозит ответственность по статье "государственная измена" Уголовного Кодекса Украины.


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