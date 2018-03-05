Доллар в понедельник в обменниках понизился до 26,80 гривен

Наличный евро упал на одну копейку. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,80 гривен, а евро можно купить по 33,09 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00- 26,65, продажи 26,60-27,05 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,5081, продажи - 26,8081 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 32,00-32,82, продажи 32,80 - 33,45 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,4680, продажи – 33,0875 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,630, продажи – 4,600-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,260, продажи 4,796 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 2 марта 2018 года, наличный доллар потерял 14 копеек. Наличный евро понизился также на 14 копеек. Таким образом, доллар продавался по 26,75 гривен, а евро можно было купить по 32,88 гривен.