Brent торгует выше 64 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Как отмечается, по состоянию на 07:52 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 64,63 доллара за баррель. Это на 0,11% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Добавим, что резкий рост мировых цен на нефть является причиной приостановки добычи на крупнейшем нефтяном месторождении в Ливии. В частности, 4 марта прекратилась добыча на месторождении "Шарара".

Также сообщается, что это произошло в результате закрытия трубопровода, который ведет к терминалу на нефтеперерабатывающий завод, однако причина закрытия трубопровода пока не называется.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Brent превысила 68 долларов за баррель. В последний раз баррель нефти Brent достигал такой цены в мае 2015 года.