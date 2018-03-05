08:21 05.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Brent торгует выше 64 долларов за баррель

Стоимость фьючерсов североморской нефти марки Brent сегодня утром, 5 марта 2018 года, находится выше отметки в 64 доллара за баррель.

Brent торгует выше 64 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Как отмечается, по состоянию на 07:52 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 64,63 доллара за баррель. Это на 0,11% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Добавим, что резкий рост мировых цен на нефть является причиной приостановки добычи на крупнейшем нефтяном месторождении в Ливии. В частности, 4 марта прекратилась добыча на месторождении "Шарара".

Также сообщается, что это произошло в результате закрытия трубопровода, который ведет к терминалу на нефтеперерабатывающий завод, однако причина закрытия трубопровода пока не называется.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Brent превысила 68 долларов за баррель. В последний раз баррель нефти Brent достигал такой цены в мае 2015 года.


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