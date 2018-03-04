Еврокомиссия готова стать посредником между Украиной и Россией в газовом споре

Об этом в воскресенье, 4 марта, заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович. При этом в его заявлении, опубликованной на сайте ЕК, сказано, что после обращения украинского правительства в конце недели о положении украинской газовой системы и импорте газа из России о связался с премьер-министром Украины Владимиров Гройсманом, президентов "Нафтогаза" и министром энергетики России Александром Новаком.

Украина вызвала озабоченность по поводу уровня давления в газоснабжении из России, газа для транзита в Европейский союз, а также недавнего решения Стокгольмского арбитража. Все существующие обязательства по поставкам и транзиту газа в ЕС придерживаются, - заверил он, добавив, что ситуация в Украине находится под контролем после принятия специальных мер.

В то же время, по словам вице-президента Еврокомиссии, российский министр дал заверения в том, что транзиту газа в страны-члены ЕС ничего не угрожает.

Что касается Стокгольмского арбитража, то министр заявил, что "Газпром" намерен разорвать свои контракты с "Нафтогазом" и эта процедура может занять некоторое время и не будет иметь непосредственных последствий по поставкам газа.

В этом контексте вице-президент Шефчович призвал обе стороны найти удовлетворительное решение этого вопроса, подчеркнув, что обе страены подтвердили свою готовность оставаться в тесном контакте с Европейской Комиссией. и.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нефтегаза" о компенсации 4,63 миллиардов долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

Как сообщал УРА-Информ, 2 марта российский газовый монополист "Газпром" заявил, что расторгает все ранее заключенные с украинским государством контрактов. В частности, речь идет о поставках и транзита газа в Стокгольмском арбитраже.

Вместе с тем президент Украины Петр Порошенко сегодня заверил, что ситуация с поставками природного газа в Украину стабилизировалась.