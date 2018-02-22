Курс биткоина продолжает стремительно падать

Сегодня, 22 февраля коледания курса биткоина впервые сметили отметку цены одной монеты до 9,9 тыс долларов, но к 16:29 по Киев курс виртуальной валюты опять поднялся до 10,1 тыс долларов. А вот "родной брат" биткоина - Bitcoin Cash также потерял пять процентов и за монету теперь дают 1423 долларов.

Напомним, что последний раз курс самой популярной криптовалюты падал в начале этого месяца почти до 6 тыс долларов за монету.

При этом другая криптовалюта E-coin значительно набрала в цене на валютных биржах - четыре с половиной процента. Ранее стоимость биткоина оценивалась в почти 20 тыс долларов. При этом капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 559 млрд долларов. На долю биткоина приходится 33,5 процента всего рынка.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно биткоин сегодня потерял более 60 млрд долларов капитализации.