18:55 22.02.2018 | Экономика | Новости
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Курс биткоина продолжает стремительно падать

Курс виртуальной криптовалюты Bitcoin впервые после стабилизации в январе 2018 года опять начал падать. Об этом передает Coinmarketcap.

Курс биткоина продолжает стремительно падать

Сегодня, 22 февраля коледания курса биткоина впервые сметили отметку цены одной монеты до 9,9 тыс долларов, но к 16:29 по Киев курс виртуальной валюты опять поднялся до 10,1 тыс долларов. А вот "родной брат" биткоина - Bitcoin Cash также потерял пять процентов и за монету теперь дают 1423 долларов. 

Напомним, что последний раз курс самой популярной криптовалюты падал в начале этого месяца почти до 6 тыс долларов за монету. 

При этом другая криптовалюта E-coin значительно набрала в цене на валютных биржах - четыре с половиной процента. Ранее стоимость биткоина оценивалась в почти 20 тыс долларов. При этом капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 559 млрд долларов. На долю биткоина приходится 33,5 процента всего рынка.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно биткоин сегодня потерял более 60 млрд долларов капитализации.

 

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