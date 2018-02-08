Криптовалюты массово покупают в кредит

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием CoinDesk.

Согласно недавно полученным сведениям, в опросе приняли участие более 3000 человек. Больше половины из них заявили, что уже выплатили долг.

Именно рост использования кредитных средств стал одной из причин, по которой банки запретили покупку криптовалюты по кредитным картам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", самая популярная в мире криптовалюта bitcoin продолжает терять в цене. Утром во вторник, 6 февраля, курс биткоина опустился в цене до 6100 тыс. дол. По информации регулятора, bitcoin опустился ниже отметки в 7 тыс. дол. из-за запрета крупнейших мировых банков покупать криптовалюту при помощи кредитных пластиковых карт.